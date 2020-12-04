東奧延辦代價驚人 追加預算3000億日圓

原訂 2020 年夏天舉辦的東京奧運 / 帕奧，因疫情關係而延至明年的夏天舉辦。經過試算之後，預估追加經費將高達 3000 億日圓。

根據《日本放送協會》(NHK) 週五 (4 日) 報導，有消息來源指出，這筆 3000 億日圓的追加費用，在大致上將由主辦城市的東京都負擔 1200 億日圓、組織委員會負擔 1100 億日圓、日本政府負擔 700 億日圓。

三方於週五 (4 日) 當天就相關事宜調整，也預料會取得共識。

依照消息人士說法，這筆 3000 億日圓的追加預算當中，約有 2000 億日圓是與大會延期所產生的人事及場地費用有關，而剩下的約 1000 億日圓將用於防疫所需。

東京奧運的相關人士透露，因大會延期所產生的約 2000 億日圓費用，正朝著東京都負擔約 800 億日圓、日本政府負擔約 150 億日圓、組織委員會負擔約 1100 億日圓的方向調整。

而在新冠病毒 (COVID-19) 對策方面，則似乎由東京都負擔約 400 億日圓、日本政府負擔約 550 億日圓，組織委員會方面則不須負擔相關費用。

東京奧運的組織委員會在反映追加經費後，將在 12 月下旬公布最新預算。

2019 年 12 月所公布的東京奧運 / 帕奧預算，總額為 1.35 兆日圓。當時規劃東京都及組織委員會各負擔約 6000 億日圓，日本政府負擔 1500 億日圓。

也由於東京奧運延後舉辦將產生鉅額的追加經費，組織委員會也策訂了約 300 億日圓的成本刪減方案。