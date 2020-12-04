資金熱潮猛攻 台幣摜破三道關卡 強升逾3角觸及28.3元

新台幣兌美元匯價昨天風雲變色，今 (4) 日熱錢攻勢依舊兇猛，早盤升逾 3 角，一口氣摜破 28.6、28.5、28.4 元三道關卡，最高來到 28.3 元，為亞幣最強，也讓外界關注央行是否直接棄守「彭淮南防線」，讓台幣匯率回歸市場供需，或是有新的穩匯戰略。

央行昨天盤中冷不防放手，讓新台幣兌美元匯價升破 28.7 元關卡，收在 28.668 元，創 9 年半新高，今天又以 28.43 元、升 2.38 角開出，在熱錢簇擁下，隨即強升 3.68 角，衝上 28.3 元整數關卡，寫下近 23 年半來新高，漲勢猛烈，「雙防線」也再度失守。

匯銀人士指出，央行日前針對台幣匯率多次回應出口商，甚至致函機械公會，建議產業要以升級為重，不要過度仰賴台幣貶值，就是透露雙防線遲早會放手，但預估央行尾盤仍會出手調節。

新台幣兌美元 11 月外匯市場累計僅小幅升值 0.35%，相較 9 月的 1.35%、10 月的 0.7%，升勢不斷收斂，甚至大幅落後韓元 11 月升幅 2.6%，匯銀人士普遍認為，由於美元趨弱，資金重返新興市場，台幣中長期升值趨勢不變。

觀察今天主要貨幣走勢，新台幣兌美元今天升逾 1.2%，為亞洲中最強貨幣；韓元也升值 0.25%；日圓及泰銖分別升值 0.04%、0.1%；離岸人民幣則小貶 0.06%；歐元與英鎊變動不大；紐元及澳幣兌美元匯價同步走貶。