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〈紐約匯市〉避險魅力流失 美元指數跌破91刷新兩年半低點 

鉅亨網編譯余曉惠
避險魅力流失 美元一蹶不振 刷新兩年半低點   (圖:AFP)
避險魅力流失 美元一蹶不振 刷新兩年半低點   (圖:AFP)
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投資人關注美國推出進一步財政刺激的可能性，英國批准新冠肺炎疫苗接種提振風險資產，美元指數周四 (3 日) 再度改寫兩年半新低，對主要貨幣一一淪陷，權重最高的歐元創兩年半新高。

DXY 美元指數在紐約尾盤下跌 0.3% 至 90.72，盤中最低跌抵 90.504，是 2018 年 4 月以來最低。

英國批准輝瑞 / BioNTech 疫苗的樂觀情況延續，投資人風險胃納擴大，拋售美元

由於美元避險魅力流失，美元瑞士法郎尾盤貶值 0.36% 至 0.8917 瑞郎，盤中最低跌至近六年低點。美元日圓尾盤貶 0.4% 至 103.98 日圓，盤中一度觸及逾一周最低價。

被視為流動性風險指標的澳幣在尾盤上揚 0.4% 至 0.7445 美元，稍早站上 2018 年 8 月以來最高水準。紐元美元尾盤也上揚 0.23% 至 0.7080 美元，盤中突破 0.71 美元，刷新兩年半高點。

OANDA 分析師 Edward Moya 說：「美元空頭派不會馬上消失。我們愈來愈接近新冠疫苗交付的時間，人們樂觀認為，2021 年的復甦速度會快上許多。」

12 月以來，美元兌主要貨幣接連貶至多年低點。歐元澳幣加幣韓元美元本周都攀升到逾兩年高點。

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和共和黨參院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 為疫情紓困計畫展開久違的磋商，可能是談判取得進展的跡象。佩洛西支持以跨黨派 9000 億美元紓困計畫作為協商基礎，但麥康奈爾運作推動 5000 億美元的方案。

美國勞工部周四公布優於預期的就業數據，也對美元帶來壓力。截至 11 月 28 日的一周，首次申請失業救濟金人數降為 71.2 萬人，經濟學家原本預測將為 77.5 萬人。 

歐元美元盤中一度站上 2018 年 4 月以來最高，報 1.2174 美元，截至紐約尾盤報 1.2142 美元，升值 0.2%。

歐洲央行 (ECB) 表示，將在下周開會時提供進一步刺激措施，以拉抬歐元區景氣，屆時投資人將關注 ECB 是否會對歐元升值發表評論。

英歐貿易磋商持續進行，英鎊美元最高勁升 0.9% 至 1.3486 美元，創今年來新高紀錄，但之後漲幅收斂，BBC 政治編輯 Laura Kuenssberg 表示，當天稍晚歐盟提出新的內容，使談判陷入僵局。

截至周五 (4 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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