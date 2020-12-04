〈中華電拚5G〉雙管齊下 目標年底下載網速飆至1.8Gbps

中華電 (2412-TW) 行動通信分公司總經理陳明仕今 (4) 日表示，近 3 年積極佈建 5G 基地台，估明年底前可達 1 萬座，且在網路技術持續優化下，目標今年底 5G 下載網速可從過去測試的 1.492Gbps 飆升至 1.8Gbps。

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨日前喊出，已在全台建置 3.5GHz 基地台近 5000 座，是電信界最多，對此，陳明仕指出，中華電目前全台基地台總數量超過 4200 座，預計明年底前可達 1 萬座，強調以「完整」網路規劃建置基地台。

NCC 統計，目前全台 5G 涵蓋率約 26%，預計 2024 年 5G 涵蓋率可達到 80%，陳明仕表示，目前配合政府基地台加量、加速計畫，將基地台 5 年建置時間縮短至 3 年完成，估中華電 2023 年全台 5G 涵蓋率可達 99%。

陳明仕認為，隨著基地台佈建密集、涵蓋率提升，以及網路持續優化，看好今年底前，5G 下載速度將從年中測試的 1.492Gbps，提升至 1.8Gbps。

陳明仕表示，目前有設置多項 5G 應用，包括 AR 動滋動，透過手機鏡頭呼叫健身名人以 2D AR 方式互動；Hami VR 提供獨家 4K VR 韓流明星音樂電視節目影片；Hami Video 多視角轉播提供多視角賽事與節目；Hami 雲端遊戯不需購買遊戲主機即可暢玩高品質遊戲大作。