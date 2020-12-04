李傑：鴻海大啖AI數位醫療 集團擁五大技術

鴻海 (2317-TW) 副董事長李傑今 (4) 日出席醫療科技展 AI 領袖對話峰會時指出，目前鴻海在 AI 數位醫療有 5C 關鍵技術，包含晶片、運算、通訊、連接、雲端，可掌握 AI 醫療應用商機。

李傑強調，AI 應用在工業及醫療，不會有太大的差別，最大的還是在場域知識，AI 在任何領域沒有專家、只有贏家，AI 也不會取代醫生，而是幫助醫生，因此不要把時間浪費在小問題，提升醫療精準度。

李傑表示，鴻海在 5G 關鍵技術及 AI 數位醫療共有 5 大關鍵技術 5C，包含晶片 (Chips)，AI 晶片可應用在穿戴式 AI 或是邊緣裝置 AI，鴻海有多 IC 設計公司提供相關應用。

此外，運算 (Computing) 方面鴻海則有邊緣、雲端、高效運算等、通訊 (Communication) 方式包含 5G、光纖等、連接 (Connection) 技術有電子及光學等，透過雲端 (Cloud)，可以達成遠端監控、群體共享。

李傑強調，數據分為可用、有用，不知道背景拿了也沒有用，透過邊緣端去篩選後，能減輕雲端的分析判斷的壓力，而他也認為，目前在精準醫療發展，下一步要擇要做到預防醫療。