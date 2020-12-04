瑞信：亞股明年有望啟動「超級收益周期」 表現冠於全球

瑞士信貸 (Credit Suisse) 表示，亞洲股市明年有望超越全球市場，因為「超級收益周期」將在整個亞洲啟動。

這家瑞士銀行預測，從現在到 2021 年年底，MSCI 亞太 (不含日本) 指數以美元計價的報酬率將達 19%，而全球為 15%。

瑞信亞太股票策略共同主管 Dan Fineman 週四 (3 日) 在網路研討會上表示，他們在全球最大增持的地區，就是不含日本的亞太股票。

Fineman 估計，整個亞太地區的 EPS(每股純益)，在未來 3-5 年有望維持雙位數的成長，推動因素包括經濟穩定成長，以及稅收壓力的減輕。此外，出口改善與貨幣升值，也將支撐亞洲股市，而當前外資對亞股的持有量仍然不足。

在亞太市場中，瑞信最看好南韓股市，預計 2021 年 EPS 有望成長 43%。

Fineman 表示，南韓相較於其他北亞地區的股價更為便宜，特別是，他們是 DRAM 晶片主要的製造地區，這是極受到看好的科技領域。

此外，瑞信還看好香港、新加坡、中國及泰國。他們認為，香港擁有最佳的房地產前景，推出打擊房價措施的風險最低，新加坡也有大量的房產及銀行股票，這是瑞信最看好的兩個產業。

瑞信認為，有利中國的因素包括人民幣升值、拜登上任後美中關係將較為穩定，而外國直接投資可能回升。而泰國是瑞信看好最有潛力大幅轉變的國家，特別在 2021 年的下半年。