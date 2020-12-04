〈陸股盤後〉類股輪動明顯 上證周線連三紅

周五 (4 日)A 股三大指數開低走高，上證結束連續兩個交易日小跌走勢反彈上漲，周線呈現連三紅。今日部分景氣循環類股回溫，消費類股走揚，白酒類股扮演領頭羊的角色，抵消金融類股走勢疲弱的衝擊。

雖然美國國防部再將四家中企納入黑名單內，但對市場影響不大，只是消息面也沒有重大利多傳出，投資人積極作多意願不足，大盤量能再縮至人民幣 8000 億之下。今日滬深兩市成交額縮至人民幣 7500 億元，日減近 10%。

盤面上，白酒、人造肉、安控、非鐵金屬等類股漲幅居前，銀行、券商、保險、煤炭、機場等類股下滑。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指小漲 0.07%，報 3444.58 點；深證成指上漲 0.40%，報 14026.66 點；創業板指上漲 0.68%，報 2730.84 點。本周上證綜指上漲 1.06%，深證成指上漲 2.45%，創業板指大漲 4.27%。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 37.38 億元，其中滬股通買超人民幣 27.56 億元，深股通買超人民幣 9.82 億元。本周累計買超人民幣 245.4 億元，其中滬股通買超人民幣 164.48 億元，深股通買超人民幣 80.92 億元。

產業消息

券商公布最新報告指出，雖然新冠肺炎疫情對今年消費需求整體而言可能產生一定的利空，但高階白酒具品牌優勢，加上在疫苗出來後，一般民生活動可望回規正常，這有利白酒需求。白酒族群紛紛上漲，洋河股份大漲 7.8%、老白乾酒漲停、酒鬼酒飆漲 8%、口子窖勁揚 3%、貴州茅台上漲 2.5%

美國新增中芯、中海油等四家中資企業納入國防黑名單，美國恐以他們被中國軍方控制或擁有為由，限制美國投資人進行投資。中芯回應該事件對營運無重大影響，重申公司合法營運，其產品從未涉及任何軍事用途，不過中芯股價仍重挫 3.3%。

法人觀點

中原證券指出，近期上證創下今年新高，顯示資金開始漸漸流向低估值類股，金融，景氣循環及成長類股出現輪動，在良性輪動下，即使短線大漲不易，但中、長期多頭仍可以延續。建議投資人可關注醫藥，電子以及部分景氣循環週期產業的投資機會。