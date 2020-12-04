韓正：落實房住不炒 不以房市來刺激短期經濟

周五 (4 日) 陸媒報導指出昨 (3) 日中國中共中央政治局常委、中國國務院副總理韓正在住建部召開座談會。會中他強調中國政府會堅持落實房子是用來住的、不是用來炒的定位，不把房地產作為短期刺激經濟的手段，要抓緊房市調控這個利器。

韓正表示中國政府會做好房地產的長效機制，計劃好「十四五」時期房市作業，加強民眾在住的方面的保障，擴大保障性租賃住宅的供應。

市場分析指出韓正一席話明白表示中國政府將持續進行房地產調控，大方向依然是堅持「房住不炒」、「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」和「穩地價、穩房價、穩預期的三穩策略」等三大目標不變。

與五月份表態不同，這次新加入「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」一詞。在五月份時中國經濟前景並不明朗，因此調控政策有所放鬆。但在中國經濟回溫之際，加入這一句新詞，反應未來房市調控將會趨向嚴格。

上海易居房地產研究院表示，因為中國部分城市的房市偏熱，如深圳、東莞、杭州、寧波、南京，或部分城市有出現違法資金進入房地產市場，針對這一情況未來中國政府將會做出嚴格控管。

中原地產也認為，這次房地產工作座談會的召開，代表房市政策穩定的重要性。而且為防房價失控性上漲，近期部份身處房市熱區的中國地方政府開始執行新一波房市調控政策。

