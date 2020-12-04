A股融資券餘額直逼1.6兆人民幣大關 創5年新高

受到上證一度創下逾兩年半以來新高的刺激之下，中國的融資券餘額也跟著創下逾五年的高點，達人民幣 1.59 兆元，與 2015 年牛市尾聲規模相當，同時也創下連續 38 個交易日融資券餘額保持在人民幣 1.5 兆元以上的紀錄。

中國證券業者指出今年融資券業務做得不錯，很明顯是牛市所帶動。而最近兩年中國各家券商都在積極推動再融資，其中相當大一部分都用在融資券業務的提前佈局上，再加上今年下半年轉融券業務發展快速，融券餘額規模較年初成長約 7 倍。

資料來源: 中國證券時報

今年中國融資券餘額的規模在 6 月～7 月的牛市行情中暴漲，一口氣來到人民幣 1.4 兆元的水準。在隨後的 4 個月內，融資券餘額繼續在 A 股的震盪整理中穩定上揚。

一名私募基金經理人指出，融資券代表市場的槓桿資金，融資券餘額的持續增加展現出投資人參與股市的情緒，也反映出投資人對後勢的樂觀預期。雖然，融資券資金通常屬於短線資金，但是只要牛市氣氛仍在，資金的流入能不中斷，依舊看好 A 股後市。

另一方面，在進入 12 月的兩個交易日裡，在申萬分類的 28 個一級產業中，有 25 個產業出現融資買超。當中非銀金融、電子等兩產業，買超金額居前二名，均超過人民幣 20 億元，分別達人民幣 45.97 億元和人民幣 23.6 億元。緊追在後的是銀行、運算等族群，融資買超金額分別為人民幣 7.96 億元和人民幣 7.6 億元。

而融資券規模的不斷擴張，不只進一步刺激 A 股的交易量，同時也為券商帶來源源不斷的收入。

根據華泰證券統計，伴隨市場風險偏好持續上升，截至今年第三季，市場兩融規模達人民幣 1.47 億元，較年初增加 44.4%，是上市券商利息收入成長主要原因。資料顯示，前三季上市券商利息收入達人民幣 402 億元，年增 25%。

東莞證券則判斷，隨著市場環境改善，融資券業務規模可望持續增長，加上主管機關全力推動資本市場直接融資和間接融資發展，因此看好上市券商利息業務收入展望。

