美元明年恐下跌20% 助金價發亮

疫苗研發讓全球有望擺脫新冠肺炎惡夢，加上美國總統大選的不確定性消弭，避險需求降低使黃金之前跌了一波，但近日金價連三漲，收每盎司 1842.3 美元，創近兩周高點。法人表示，無論是從利率政策或美元表現來看，2021 年黃金展望仍屬樂觀，尤其花旗預估美元明年恐下跌 20%，建議善用黃金 ETF 等相關工具，在回檔止穩後分批布局。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊說明，黃金與美元呈反向連動關係，想研判金價表現就得觀察美元走勢，以近 20 年數據統計，在扣除美元指數年度漲跌幅在 2% 以內的 5 個年度後，15 個年度中有 11 個年度黃金與美元指數漲跌方向相反，反向比例高達 73.3%。

花旗集團報告指出，在聯準會政策不變，加上疫苗研發順利推動全球經濟成長情況下，2021 年美元最高可能下跌達 20% 之譜。而且目前聯準會前主席葉倫可望出任新財長，葉倫主張擴大政府支出，財政赤字增加將不利於美元走勢，且她曾表示美元走弱有助於經濟成長及改善美國貿易逆差。

芝加哥聯儲裁伊凡斯 (Charles Evans) 11/23 表示，即使疫苗問世得以加速復甦前景，但美國自新冠肺炎復甦還有「很長的路要走」，且通膨不可能在 2022 年下半年，甚至 2023 年達到 2% 目標，因此預估聯準會 2023 年前仍不會因此升息。

而根據世界黃金協會以 1971 年至 2019 年的長期數據統計發現，實質負利率環境下，黃金平均年化報酬率可達 15.4%，中性利率環境 (實質利率介於 0%~2.5%) 的年化報酬率亦有 12.7%，根據彭博資訊，11/24 實質利率負 0.86%，在聯準會啟動升息之前，實質利率缺乏大幅攀升的條件，因此推估未來一年黃金具成長動能。