德國10月工業訂單成長遠勝預期 燃穩健復甦希望

官方週五 (4 日) 公布數據顯示，德國 10 月工業訂單增幅超過預期，這提高了人們對歐洲最大經濟體製造業在第 4 季仍可從第二波疫情強勁復甦的希望。

聯邦統計局公布，經季節性因素調整後，10 月工業產品訂單較前期增長 2.9%，而《路透》預測為增長 1.5%。 9 月份的數據也向上修正，為增加 1.1%。

經濟部進一步數據顯示，德國國內訂單 10 月成長 2.4%，來自國外訂單成長 3.2%，來自歐元區的訂單則成長 0.5%。經濟部指出，增長主要來自投資財 (investment goods)，其呈現的結果就是，機械訂單較去年同期增長約 5%。

Landesbank Baden-Wuerttemberg 資深經濟學家 Jens-Oliver Niklasch 表示，德國工業依然表現良好，這次由於疫情帶來的疲軟，主要是對服務業的打擊，這種現象恐怕不會很快改變。

與其他歐洲國家相較，德國製造業部門相對更大，而其他各國更依賴旅遊及休閒等活動。

在此同時，德國已經將防疫限制延長至 2021 年。甚至在做出這一決定之前，德國央行警告，經濟可能在今年的最後 3 個月停滯甚至萎縮。