〈熱門股〉面板三傑谷底反彈爆量周漲近3成 友達衝五年新高

面板市況旺，在需求強勁、漲價題材雙重利多帶動下，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW) 本周股價爆量上攻，漲幅均接近 3 成，內外資也同步加碼，合計本周主力買超面板三傑達 89.6 萬張，激勵友達股價衝上逾五年新高，群創、彩晶則攀上近三年高點。

內外資連日加碼面板族群，光外資本周就對面板三傑買超逾 50 萬張，投信也買超逾 20 萬張，統計友達本周漲幅高達 28.33%，股價攀上 2015 年 6 月以來新高，群創、彩晶本周漲幅也分別達 30.28%、27.16%，股價同創 2018 年以來高點。

面板產業近期受惠遠距商機、宅經濟推升 IT 需求強勁，加上電視、車載、醫療產品動能回溫，業者均釋出樂觀展望，看好需求將延續至明年上半年，且目前產能接近滿載、報價維持高檔，營運可望持續加溫，也力拚今年全年營運由虧轉盈，擺脫虧損頹勢。

根據市調機構調查，第 4 季面板報價維持第 3 季漲價趨勢，平均漲幅達 5-10%，包含電視、筆電、平板等面板全面上漲，隨著遠距商機、宅經濟需求延續，估明年第 1 季面板價格可望維持高檔，面板營運將淡季不淡。

展望未來，產業人士看好，明年上半年面板廠仍具備價格漲勢延續、供需維持吃緊、高值化布局逐步發酵等三大動能。