Q4面板報價漲幅15% 明年首季價格可望維穩

面板市況轉佳，根據 11 月下旬最新報價指出，電視面板漲幅達 3%，筆電、顯示器也有 2% 以上漲幅，外資認為，第 4 季整體 LCD 面板價格可望季增逾 15%，有助持續改善友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、京東方等面板廠營運，中長期市場需求樂觀、價格可望趨穩。

外資表示，11 月電視面板受惠備貨效應平均漲幅將達 6%，其中，11 月下旬主流 32、43 吋電視面板漲幅達 3%，55、65 吋面板漲幅也有 2、1%，筆電、顯示器面板有在 IT 需求穩建，保持 2% 漲幅，預期 12 月價格漲勢可望延續，漲幅則逐步收斂。

展望未來，外資認為，12 月面板漲勢延續但漲幅逐步收斂後，預期明年第 1 季電視面板價格將持穩，第 2 季則將小幅修正，但幅度有限，整體價格將維持健康水準，有助廠商營運進一步改善。

從需求面觀察，外資表示，預期今年全球電視出貨量將年增 2%，主因是受疫情干擾，第 2 季、第 3 季受惠消費性需求回溫，出貨動能強勁，分別有 4%、21% 季增幅度，估第 4 季仍季增 10-15%，其中又以美國、歐洲需求相對往年最強勁。

隨著面板漲價空間降低，外資指出，中長期仍看好友達、群創、京東方等營運，因明年面板價格可望擺脫過去幾年大幅波動狀況，維持相對穩定，有助改善廠商獲利能力，因此對面板廠維持優於大盤評等。