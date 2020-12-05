非農數據疲軟成紓困協商動力 眾議院議員：目標下週一完成草案
近期疫情的惡化以及勞工部週五 (4 日) 公布的疲軟就業數據，為兩黨的紓困計畫協商帶來談判動力，眾議院議員 Tom Reed 表示，目標下周一 (7 日) 完成 9080 億美元新紓困協議草案的細節。
共和黨眾議院議員，也是眾議院跨問題解決小組聯合負責人 Tom Reed 週五表示，為了盡快將紓困分配給最需要的人，目前紓困草案已經進入起草階段，目標下週一能完成草案。
由於非農數據疲軟凸顯新紓困案的急迫性，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週五在記者會上也表示，目前狀況將為兩黨帶來談判的動力。
此前，佩洛西與參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 同意以兩黨議員推出的紓困案作為談判基礎。
問題解決小組本周和參議員推出 9080 億美元的紓困計畫，也獲得參院保守派共和黨議員支持。
麥康奈爾和川普政府立場
Reed 表示，現階段新紓困協議整體框架受到兩黨的支持，不過，在民主黨提出的州、地方政府援助，以及共和黨訴求對企業的保護這兩項議題上，兩黨意見仍分歧。
此外，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 也將成新紓困案通過與否的關鍵之一，目前尚不清楚麥康奈爾是否會捨棄原先欲推動的 5000 億美元紓困案，接受更大規模的協議。
本週稍早，肯塔基州共和黨議員表示美國總統川普將願意簽署此項新版紓困案，不過白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五拒絕評論 9080 億美元的跨黨派提議規模是否過於龐大，僅強調川普希望看到一項「針對性」的紓困方案。
跨黨派 9080 億美元的紓困計畫草案包括約 3000 億美元的中小企業援助、2400 億美元用於州和地方政府援助，以及 1800 億美元將用於失業補助資金，預計每周提供 300 美元，為期 4 個月，但不包含支付個人現金支票。