〈貴金屬盤後〉疫苗削弱避險需求 但刺激方案重啟談判提振買氣 黃金本週收高

週五 (4 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因新冠疫苗發展和分佈的進展削弱了黃金的避險需求，但因美國國會重啟新冠財政刺激方案的談判，本週金價上漲。

週五黃金價格走勢波動，11 月份非農就業報告公布後立即下跌，接著又拉高，最後卻又下跌至新低點。黃金週一觸及 5 個月低點，週四又收在近 2 週高點。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「疫苗宣布後，黃金就被冷落了，接著又因美國重啟刺激方案的討論，所以大眾又打開手臂歡迎黃金回歸。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 1.10 美元或近 0.1%，收每盎司 1840 美元。

週四金價上漲 0.7%，為交易最熱絡契約自 11 月 20 日以來最高收盤價。

以交易最熱絡契約計算，黃金期貨價格本週上漲 2.9%，終止了連續 3 週的跌勢。

3 月白銀期貨價格上漲 12 美分或 0.5%，收每盎司 24.253 美元，本週漲幅達 7.1%，也是一個月來首次單週上升。

GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，本週稍早黃金在美國重啟財政刺激方案的帶動下找到一些支撐力，但週五美國就業數據「不太好，但也沒有壞到能加速通過財政刺激措施。」

經濟數據

美國 11 月新增就業 24.5 萬人，與預期的 44 萬人相差甚遠，企業招聘下降至 7 個月低點，且新冠病毒確診人數不斷創新高，大眾更難重返工作崗位。

該數據傳遞了一個多空交錯的訊息，AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「一方面看出，勞動市場已疲軟，恐不利經濟，因此出現去化風險的交易。另一方面，現在新冠疫苗即將問世，將讓經濟成長加速，所以看到走勢劇烈起伏是正常的。」

展望下週，Wright 認為黃金可能出現一些避險買盤，因為倘若沒有達成為政府融資的立法，美政府恐面臨關閉。

本週初，因新冠疫苗進展的希望增強，導致金價下跌至 7 月以來最低，但隨著美元持續貶值，提振黃金多頭，接著美國重啟新一輪財政協助方案的談判，均被視為可增強黃金和其他貴金屬需求。

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）週四表示，只要民主黨人轉向共和黨立場，就可能對另一輪新冠紓困方案妥協。

在這些背景下，黃金本週上漲。ICE 美元指數本週下降 1.2%，觸及 2018 年以來最低水準。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，「美元的拋售正提振黃金復甦。」

他認為，儘管新冠疫苗是黃金的利空，但這不會完全破壞多頭對黃金漲勢的理論，因為全球政府支出高漲依舊支撐黃金漲勢。

「現在投資者再次了解，黃金中長期仍會維持重要關鍵地位，因為各國央行將被迫持續印鈔以維持經濟。」De Casa 寫道。

De Casa 認為，黃金可能在 1850 美元遭遇一些阻力，這是上個月黃金尚未跌破此水準時的支撐點。

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