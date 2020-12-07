搶網購內需商機 銀行促刷回饋上看28%

受疫情衝擊，過去被銀行視為主力戰場的海外刷卡消費黯然失色，改由內需、網購消費撐場，包括兆豐、國泰世華、華銀、聯邦與合庫等銀行各自與四大網購平台合祭促刷優惠，部分銀行回饋趴數最高可達 28%，搶攻年底促刷商機。

以兆豐銀行來說，雙 12 購物促刷攜手 momo、PChome、Yahoo 購物中心與蝦皮購物等四大網購合作，雙 12 當天單筆刷滿 2121 元就回饋金額可達 424 元，整個 12 月在四家平台合計刷滿 5 萬，登錄還可再賺 2500 元，再搭配網購卡「e 秒刷」不限通路 3% 回饋助攻，換算回饋率最高可達 28%。

國泰世華也在四大網購推出 10% 滿額回饋，搭配 KOKO 卡也可再拿最高 3%，蝦皮聯名卡則可加碼至 16%，合計回饋最高可至 26%。

合庫在四大網購滿額回饋則為 5% 至 8% 不等，搭配 iCash 聯名卡 3% 回饋，最高可至 11%；華南也有 6% 至 12% 滿額回饋，但要注意的是，i 網購生活卡不能同享優惠。

至於聯邦信用卡則與 MOMO、PChome、蝦皮購物合作，提供刷卡滿額最高可享 10% 回饋。

另外，此次雙 12 戰火不只電商平台，兆豐銀行也攜手燦坤及全國電子，推出單筆分期滿額優惠，最高可獲 1000 元回饋；12 月 6 日至 12 日也加碼推出刷滿 12000 元送 120 元優惠，聖誕節 19 日至 25 日滿 25000 元送 250 元。