淘帝-KY收購福建源盛口罩業務 跨足醫療事業

淘帝 - KY(2929-TW) 今 (7) 日發布訊息指出，董事會昨日通過，子公司福建盛仁達醫療科技公司，以總投資金額不超過人民幣 3 億元，收購福建源盛紡織服裝城公司的口罩生產機器設備和銷售業務，跨足醫療事業，發展二類醫療器械，包括口罩、防護衣等防疫物資業務。

淘帝總經理周志鴻表示，福建源盛是福建省民營百強企業 (2020 年排名第 59 名)、福建省民營製造業企業五十強 (2020 年排名第 32 名)，過去主營國際服飾品牌代工外銷業務，今年為因應防疫需求高漲，投入口罩防疫物資生產行列，是福州市最專業的口罩生產企業，擁有中國國家藥品監督管理局頒發醫療器械生產許可證 (正式証)，同時取得美國 FDA 銷售許可、歐盟醫用口罩及民用口罩 CE 認證、列入中國商務部防疫物資出口許可白名單，資質證照完整。

周志鴻進一步指出，目前福建源盛旗下口罩生產規模為，日產能平面口罩 100 萬、KN95 立體口罩 100 萬，約 90% 口罩產品出口包括法國、義大利和西班牙等歐美國家，前三季口罩業務銷售達人民幣 1.85 億元、平均毛利率約 50.44%、稅後純益約人民幣 6208.8 萬元等，而淘帝看好全球防疫物資仍保持良好需求，規畫未來穩步拉升口罩和其他防疫物資生產產能，此次收購包含福建源盛存續銷售業務，收購完成可直接產生經營效益。

同時，周志鴻再次強調，目前淘帝各項營運情況一切正常，管理經營團隊穩定，且財務及內控制度健全，第三季財報的現金水位保持在充裕水準，目前有超過人民幣 2 億元現金存放在台灣銀行福州分行，計劃於明年 1 月 21 日進行召開臨時股東會進行全面董事改選，預期將引進具有相關領域專長的董事陣容，幫助淘帝從傳統價值型企業向健康醫療型企業轉型升級。

不過，近來 KY 公司負面消息頻傳，法人仍提醒投資人留意風險。