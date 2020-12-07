以美元計 中國11月出口年增21% 遠優於預期 順差再擴大
週一 (7 日) 中國海關總署公佈 11 月份進出口數據，以美元計價，11 月中國貨物進出口總值 4607.2 億美元，年增 13.6%。其中，出口 2680.7 億美元，年增 21.1%，預期 12%，前期 11.4%；進口 1926.5 億美元，年增 4.5%，預期 7%，前期 4.7%；貿易順差 754.2 億美元，年增 102.9%，預估順差 537.5 億美元，前期 584.4 億美元。
以美元計價，前 11 個月中國貨物進出口總值 4.17 兆美元，年增 0.6%。其中，出口 2.31 兆美元，年增 2.5%；進口 1.86 兆美元，年減 1.6%；貿易順差 4599.2 億美元，年增 23%。
以人民幣計算，11 月份中國貨物進出口 3.09 兆人民幣，年增 7.8%。其中，出口 1.8 兆人民幣，年增 14.9%，預期 5.7%，前期 7.6%；進口 1.29 兆人民幣，年減 0.8%，預期成長 0.6%，前期成長 0.9%；貿易順差 5071 億人民幣，年增 92.6%，預期 3732 億人民幣，前期 4017.5 億人民幣。
今年前 11 個月，中國貨物進出口總值 29.04 兆人民幣，年增 1.8%，已連續三個月保持正成長。其中，出口 16.13 兆人民幣，年增長 3.7%；進口 12.91 兆人民幣，年減 0.5%；貿易順差 3.22 兆人民幣，年增 24.6%。
中國海關總署指出中國對東盟、歐盟、美國、日本和韓國等前 5 大貿易夥伴進出口均有所成長。
前 11 個月，東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值 4.24 兆人民幣，年增 6.7%，占中國外貿總值 14.6%。其中，對東盟出口 2.37 兆人民幣，年增 7%；自東盟進口 1.87 兆人民幣，年增 6.3%；對東盟貿易順差 5003.8 億元，年增 9.7%。
歐盟為中國第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為 4.05 兆人民幣，年增 4.7%，占中國外貿總值 13.9%。其中，對歐盟出口 2.45 兆人民幣，年增 7%；自歐盟進口 1.6 兆人民幣，年增 1.3%；對歐盟貿易順差 8401.9 億人民幣，年增 19.9%。
美國為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為 3.65 兆人民幣，年增 6.9%，占中國外貿總值 12.6%。其中，對美國出口 2.82 兆人民幣，年增 6.9%；自美國進口 8233.2 億人民幣，年增 7.2%；對美貿易順差 2 兆人民幣，年增 6.8%。