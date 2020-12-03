11月中國財新服務業PMI升至57.8 創10年半次高

周四 (3 日) 財新公布中國 11 月服務業 PMI 達 57.8，創下 2010 年 5 月以來次高值，僅次於今年 6 月，預期 56.4，前期 56.8。11 月財新綜合 PMI 達 57.5，前期 55.7。

財新服務業及綜合 PMI 走勢與中國統計局公布的數據走勢一致。中國國家統計局公佈的 11 月服務業商務活動指數上升 0.2 個百分點達 55.7，綜合 PMI 則上升 0.4 個百分點至 55.7。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11 月中國製造業和服務業整體復甦走勢有加溫跡象，供需兩端均好轉，海外需求保持擴張，就業市場出現明顯改善。

目前市場需求旺，製造業開始主動補庫存，成本和收費兩方面的價格指數均上漲，企業家信心指數持續維持在高檔。

預估後疫情時代中國經濟的復甦還可持續數個月。但與此同時，內、外在環境仍有諸多不確定性，政府在執行退場機制時要更加留意。

各分項指數

11 月服務業 PMI 和新訂單指數連續七個月保持擴張，分別來到 2010 年 5 月以來的次高點和最高點。

外在需求復甦情況同樣強勁。11 月服務業新出口訂單指數大幅超出臨界值，是今 6 月後首度出現成長，並且創下 2019 年 4 月後最高漲速。企業普遍反映，在整體市況持續復甦之下，中國內外客戶量皆有增加。

服務業供需的景氣成長已影響就業市場，帶動服務業就業指數連續四個月保持擴張。11 月就業指數創下 2010 年 11 月以來新高。

服務業的平均經營成本進一步升高，漲幅較 10 月明顯成長，創下 2010 年 8 月後新高。據反映，投入成本上升的原因主要是原料成本與勞工費用提升。

在需求成長之下，服務業提高收費價格，11 月服務業投入和收費指數均在擴張區間攀升，分別創下 2010 年 9 月和 3 月以來最高值，通膨壓力開始慢慢浮現。

企業家對經濟前景極為樂觀，11 月服務業經營預期指數升至 2011 年 5 月以來最高點。企業普遍預期，未來一年全球經濟狀況將從疫情中復甦，內需將會更加強勁，新產品也會上市，可有望帶動景氣前景。