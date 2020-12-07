〈愛立信5G趨勢〉攜七家台廠打造專網生態系 已打入歐美市場

通訊大廠愛立信今 (7) 日發布《愛立信行動趨勢報告》，技術長姚旦表示，目前企業專網需求強勁，打造新的生態系開放平台，其中，台廠共有 7 家廠商加入，包括研華 (2395-TW)、聯笙、研揚 (6579-TW)、凌華 (6166-TW)、友訊 (2332-TW)、微星 (2377-TW) 及威力工業，目前已打入歐美市場。

姚旦指出，隨著 5G、工業 4.0 來臨，陸續推出新的生態系，其中愛立信就打造新生態系開放平台，該平台是讓所有通訊業者加入，進行設備測試，並可提供特殊領域企業所需的解決方案。

姚旦表示，平台來自全球多個通訊業者，其中台廠有 7 家業者加入，包括研華、聯笙、研揚、凌華、友訊、微星及威力工業等，目前主要專攻工業、醫療、電力等企業專網商機，且進軍歐美市場，並有獲得當地企業採用。

愛立信指出，邁向工業 4.0，將仰賴本地及全球高度互連的營運網路，尤其在企業分工趨於專業化，從設計、製造工程、生產到售後服務各有所司，管理也具挑戰性，以汽車產業為例，一級供應商約有 250 家，但會由 850 家製造上游來提供材料級成品，且更有多達 1.8 萬家被列為二級供應商。

據經濟合作與發展組織 (OECD) 資料顯示，許多中小型企業南以參與工業 4.0 的供應鏈，愛立信認為，若中小企業要打入工業 4.0 供應鏈，須具備三大關鍵能力，包括獨特產品服務、強大管理能力與營運能力，以及針對市場需求提出因應對策。