彩晶10月純益年增近9成 EPS 0.41元 前10月每股賺0.75元

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (7) 日公告 10 月自結，受惠中小尺寸產品需求強勁、面板價格反彈，單月純益達 12.96 億元，年增 89%，每股純益 0.41 元，累計前 10 月純益 23.56 億元，每股純益 0.75 元。

彩晶尚未公告 11 月營收，但受惠中小尺寸面板報價回溫，加上車載、工控需求回溫，10 月營收攀近 3 年新高，法人認為，彩晶產能接近滿載，11 月營收將可望維持高檔，站穩 20 億元大關。

展望未來，彩晶表示，受惠 IT 需求強勁，第 4 季產能利用率可望維持高檔，預期產能吃緊狀態將延續到明年首季，也看好手機、穿戴、車載等應用陸續回溫，目前筆電能見度同樣看到明年首季，平板訂單需求到明年上半年也維持高檔。

車載方面，彩晶去年陸續將部分車載模組產線移回南科，第二條產線估本月到位、完成認證，近期可望小量出貨歐系車廠，預期明年第 2 季起可以開始明顯貢獻營收，mini/microLED 布局進度，日前也向同集團和鑫 (3049-TW) 購入南科廠房，計畫在明年中確定相關布局、發展方向。

法人估彩晶第 4 季營收將季增 15%，達逾 60 億元，並將認列日前處分南科廠予台積電 (2330-TW) 處分利益，扣除第 3 季已認列的銷貨迴轉利益後，估仍將認列 7.7 億元業外處分收益，可望貢獻每股純益約 0.23 元。