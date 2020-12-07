Ifo：德國11月生產前景指數跌至5.5

根據德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 在週一 (7 日) 公布的報告顯示，德國未來幾個月的生產前景有所惡化，尤其是消費導向的產業對前景感到悲觀。

數據顯示，德國生產前景指數從 10 月份的 16.3 下降至 11 月的 5.5，而汽車製造商的生產前景指數則是從 10 月份的 39 跌至 - 1。

Ifo 的經濟學家 Klaus Wohlrabe 在一份聲明中表示，特別是以消費者為導向的產業正面臨低迷，而製藥業則是蓬勃發展。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 表示，新一輪的新冠肺炎疫情中斷了德國的經濟復甦，業務不確定性也因此上升。數據下跌的主要原因是企業對未來六個月的悲觀預期更大。

在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。德國當局也表示，預計今年的 GDP 將下跌 5.5%，隨後在明年恢復成長 4.4%。

Altmaier 也曾表示，如果疫情仍不受控制，相關措施恐將持續到春季初，否則德國恐將連續幾個月關閉所有設施，並且聯邦政府每月需拿出數十億美元來進行救濟。

根據德國總體經濟研究院 (IMK) 的報告顯示，疫情重燃，德國重啟防疫封鎖措施，使得德國經濟再受衝擊，今年冬季德國經濟陷入的衰退的風險有所增加，從 10 月份的 12.6% 升至 17.7%。不過，IMK 認為，目前仍維持在較低的風險範圍。