新產線挹注 松瑞藥11月營收首破2億元大關 年增逾1倍

原料藥廠松瑞藥 (4167-TW) 今 (7) 日公告 11 月營收，受惠旗下抗生素厄他培南 (Ertapenem) 第二條產線效益發酵，營收首次突破 2 億元，來到 2.41 億元，創新高。

松瑞藥 11 月營收 2.41 億元，月增 94.28%、年增 133.6%；前 11 月營收 16.26 億元，年增 37.74%。

松瑞藥旗下培南抗生素產品主要供貨美國地區，由於新冠肺炎疫情延燒，培南類抗生素對已住院治療的重症新冠病患可提升免疫力，因此帶動抗生素需求大增。

松瑞藥因應產線供不應求，啟動擴產，看好厄它培南原料藥產線投入美國市場銷售後，今年美國銷售金額有望突破 10 億元，加上能見度直達明年底，估明年營運可持續走揚，成台灣藥廠外銷美國的銷售冠軍。

松瑞藥指出，美國銷售合作夥伴 Apotex 及 Sandoz，已陸續接獲長期供貨訂單，估公司旗下兩大產品厄他培南與美洛培南 (Meropenem) 針劑，在美國市占率將持續擴大。

另外，松瑞藥合作客戶旗下開發的新藥，已進入臨床試驗三期且接近尾聲，預計明年申請註冊認證，若順利取證，松瑞藥可望進一步提升明年訂單量。