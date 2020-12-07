〈量子科技商機〉中研院將設立研究基地 預計2024年啟用

科技部今 (7) 日宣布將整合資源，攜手經濟部、中研院共推台灣量子科技發展，而中研院也已規劃在南部沙崙院區，成立量子科技研究基地，預計 2024 年正式啟用，科技部長吳政忠也表示，日前也與台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 等產業界人士會面，共商未來量子科技發展。

吳政忠表示，面對量子科技發展，就像當年奈米科技進展一樣，關鍵在於人才培養、軟體應用，因此科技部盤點資源，將日前提出每年 5.8 億元量子技術研發預算進一步提高，近期陸續拜會產業人士，也承諾後續在法規限制、配套上，科技部將盡力協助。

中研院院長廖俊智指出，下一波量子科技革命，需要建構全新的研發環境，因此，中科院已選定南部沙崙院區，將規劃成立量子研發基地，而選定沙崙院區，主因是現有南港院區空間不符需求，加上沙崙院區鄰近南科，有利進一步整合台灣半導體、光電產業優勢。

根據中研院規劃，目前沙崙院區已有一棟農業生技研究大樓落成，2022 年第二大樓也將落成，目前量子實驗基地大樓也已提出計畫書，目標 2024 年完工，正式投入研究。

經濟部技術處處長邱求慧表示，觀察全球包含 IBM、谷歌 (GOOG-US)、微軟 (MSFT-US)、英特爾 (INTC-US) 等都投入量子電腦研發，經濟部也將從三大面向進行協助，包含運用半導體領域優勢開發量子關鍵零組件、發展類量子數位退火系統紀錄、開發量子通訊加密等，台灣產業界中，包含半導體龍頭廠商、鴻海在量子科技都已有布局。

鴻海研究院也將在 12 日攜手台灣量子電腦與資訊科技協會，舉辦量子科技論壇，將由鴻海董事長劉揚偉親自主持。