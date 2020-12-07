思科斥資7.3億美元收購英國雲端通訊服務商IMImobile

思科 (Cisco) 週一 (7 日) 同意以 5.43 億英鎊 (約 7.29 億美元) 收購英國雲端通訊服務供應商 IMImobile，幫助客戶提升與終端用戶的溝通管道，並加強公司的客戶關係管理解決方案。

此筆交易將成為思科近 3 年來最大一筆英國收購案。根據收購提議，IMImobile 股東將獲得每股 595 便士的現金對價，較該公司上週五 (4 日) 每股 402.50 便士的收盤價溢價 48%。

思科計畫推動 AI 自動化，以加強其客戶與終端用戶間的互動管道，幫助他們提升產品推銷和服務效能。一旦交易完成，思科將能為面向顧客的企業提供「端到端 (End-to-End)」的客戶互動管理解決方案及豐富的客戶體驗。

思科安全與應用業務高級副總裁 Jeetu Patel 表示，期待與 IMImobile 合作，為市場創建全面的 CXaaS 解決方案，該項方案為企業提供一個平台，在整個顧客生命週期中提供令人愉悅的體驗。

目前該交易已獲 IMImobile 董事會批准，但仍需滿足一系列條件，包含獲得 IMImobile 股東和特定監管部門批准，兩家公司預計交易將在 2021 年第 1 季完成。

彭博社彙編數據顯示，週一 (7 日) 倫敦早盤交易，IMImobile 股價上漲 47％，至每股 593 便士，創歷史新高。思科 (CSCO-US) 週一美股盤前微跌 0.4%，該公司今年以來已跌約 7.5％。