Salesforce有意收購Slack 華爾街：這將掀起軟體業併購潮

華爾街日報 (WSJ) 週三 (25 日) 引述消息人士報導，客戶管理軟體公司 Salesforce (CRM-US) 正在協議收購商業通訊軟體 Slack (WORK-US) ，Slack 股價飆漲 37.6%。分析師認為，該併購案若敲定，除了將衝擊微軟外，可能將掀起一連串軟體業併購潮。

消息人士表示，如果談判過程順利，該收購案有望在 Slack 12 月 9 日公佈財報前宣布，不過現階段尚未確定收購金額。併購消息宣布前， Slack 市值超過 170 億美元，屆時敲定將成為 Salesforce 迄今最大一筆收購案。

受併購消息激勵，Slack 股價週三收盤飆漲 37.6% 至每股 40.70 美元，市值攀升到 232 億美元；Salesforce 則下挫 5.4% 至 246.82 美元。

Slack 今年因居家辦公趨勢帶來的企業遠距通訊需求而受惠，據 Sensor Tower 數據顯示，今年迄今 Slack 軟體安裝約 1260 萬次，較 2019 年成長近 50%。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示：「對於微軟 (MSFT-US) 而言，這項收購案無疑是一大警訊，Slack 明顯是微軟旗下 Teams 企業通訊軟體的強勁競爭者，若敲定收購案，將意味著微軟需與 Salesforce 正面對決。」

Ives 進一步表示，Salesforce 對 Slack 的收購可能也將掀起一連串軟體業併購潮，將為谷哥 (GOOGL-US) 雲端業務帶來更大的壓力，迫使谷歌需在未來 3 到 6 個月內達成雲端合作協議，以跟上亞馬遜 (AMZN-US)、微軟與 Salesforce 的腳步。

不過，Slack 今年也因成本問題被迫刪減優惠方案，導致一些客戶轉而採用微軟的 Teams ，Slack 關鍵的軟體收入成長率第三季也出現放緩的跡象。

DA Davidson 的分析師 Rishi Jaluria 認為，微軟 Teams 在商業應用上與 Slack 相比更具有優勢，部分原因在於微軟免費提供 Teams 以及其他成套的軟體。不過，Slack 併購案敲定後，Slack 將能藉由 Salesforce 提高在大型企業的滲透率。

Salesforce 今年 8 月時上調全年財測，且近年透過收購來加強雲端業務，包括去年以 150 億美元收購 Tableau Software 數據分析平台，今年也收購 Vlocity 雲端軟體供應商。