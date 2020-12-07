〈楊金龍臨時記者會〉首對餘屋貸款祭限貸令 有助緩解囤房、追價過熱氣氛

台灣央行總裁楊金龍今 (7) 日無預警召開記者會，宣布祭出四大打房措施，其中，楊金龍指出，為解決囤房問題破天荒首對餘屋貸款祭出管制措施，限貸 5 成；市場預料，在祭出此次措施後，短期有助緩和市場追捧房市的過熱氣氛，並緩解建商囤房現象。

整體來看，央行本次祭出不動產貸款針對性審慎措施主要考量因素有三，一來，由於資金外溢效應，銀行過度集中不動產授信， 二來，截至 10 月底銀行不動產貸款占總放款比重為 35.9%，接近歷史高點 37.9%，再者，自然人多筆購屋貸款和公司法人購屋貸款續增。

根據央行調查，部分案件有貸款成數偏高、貸款利率偏低，以及寬限期過長等現象，且購地貸款部分借款人利用銀行資金進行養地、囤房，餘屋貸款也有授信條件過於寬鬆等現象。

其中，餘屋貸款是指建築業以新建餘屋 (含基地) 為擔保辦理的抵押貸款，央行調查 30 多家銀行的建築業餘屋貸款平均約 5.5 成，最高甚至達 8 成。

因此，央行此次首次祭出餘屋貸款限制，僅限貸 5 成，楊金龍直言，的確有觀察到囤房現象，希望藉此可讓建商盡速清理餘屋。

楊金龍也強調，鑒於各金融機構投信規範寬嚴不一，難以達成執行成效，訂定一致性規範有利銀行業遵循。

回顧央行曾在 2010 年 6 月起，接連推出四波房市信用管制，至 2015 年 8 月起鬆綁，此為央行睽違 10 年後的第二波打房令，並強調一口氣到位，後續效果受市場關注。