〈央行出手降溫房市〉中信房屋總座：政策不致全面干預 房市明年穩中透強

台灣央行 7 日祭出「楊四條」降溫房市，內容著眼於管控金融風險與經濟穩定，外界解讀此舉可能對房地產造成負面效應，中信房屋總經理張世宗今 (8) 日表示，台灣房市今年表現突出，預估今年買賣移轉棟數將達 32 萬棟，重回 2014 年水準，明年仍將穩中透強。

不過，張世宗強調，目前部分地區房價已呈現超漲，且成交坪數逐漸放大，顯示購屋客層由自住客逐漸轉為投資客。

今年台灣房市主要由預售市場領軍，包括台北市、新竹市及台中市的預售屋表現不俗，帶動中古屋市場受惠。張世宗表示，今年前 10 月買賣移轉棟數已達 26 萬棟，11 月六都合計也達到 2.46 萬棟，按目前市況推估，2020 年房屋買賣移轉棟數將達到 32 萬棟，重回 2014 年時水準。若以房屋買賣移轉棟數觀察，這一波房市走勢，2016 年為谷底，之後緩步復甦；2019 年則重回 30 萬棟；今年預估來到 32 萬棟。如明年 GDP 順利成長 3.83%，再加上資金大潮仍將持續，那麼明年房市榮景仍將持續。

另外，由房地產交易客層來觀察也可看出不同的變化。張世宗認為，自 2016 年起至今年上半年，購屋客層主要以自住客為主；但現階段及明年起，購屋客層將以投資置產為主。也就是說，在投資客大量湧現的情況下，將造成房價漲幅稍快，而成交坪數也會逐漸放大。張世宗提醒，現階段由於已逐漸轉為賣方市場，自住客應把握最後購屋時刻。預料明年自住客購屋難度將會提高。

近日市場傳出台灣中南部地區投資客交易頻繁，預售屋紅單盛行，也直接造成房價上漲。張世宗說，綜合中信房屋內部資料及國泰房地產新推個案指數觀察，台北市今年房價的年漲幅只有 2.4% 最低，高雄市為 4.9% 次低，台中為 5.4%，台南為 7.9% 次高，新北市為 8.2% 漲幅最大。也就是說，目前房市升溫與過去是由台北市起漲迥異，這波反而是由蛋白區起漲，台北市的價格反倒相對穩定。但房價漲幅愈大，交易會愈頻繁，投資買盤將會更大。

至於近期房市火熱引起政府介入出手打炒房，張世宗認為，政府出手主要是針對房地產炒作者，自住用途層面應不至有重大影響。他指出，這波資金行情造成房地產交易價量短短半年迅速增溫，引發政府相關部會關注，而央行也在７日無預警祭出房市針對性審慎措施，其所著重的面向仍在於「金融風險控管」與「經濟穩定」，政策正式上路後，短期房市交易氛圍應會稍有影響，但由於目前整體經濟仍未由疫情衝擊後站穩，國際疫情又看似再度升溫，政府房市應對政策預估持續鎖定特定對象來實施、不致全面干預房市，因此房地產後市仍有穩定發展基礎，明年也將穩中透強。