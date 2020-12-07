國產在手訂單創新高 明年量價齊揚無淡季 未來5年榮景可期

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (7) 日召開法說會，公司指出，廠辦、房產等剛性需求佳，這波不動產榮景至少 5 年起跳，而目前在手訂單相較去年同期成長 20%，改寫歷史新高，預計明年除了 2 月過年期間外，其餘沒有淡旺季之分，價格也還有上漲空間。

國產表示，目前除了台商回流、設廠需求大增外，房市熱絡、也帶動急單需求出現，且當中很多都是預售全數秒殺的案子，凸顯市場買氣暢旺，加上在政策推進下，預計整體不動產市況還有 5 年的榮景。

目前混凝土價格維持高檔，對於明年價格，國產也釋出樂觀看法，除了需求外，目前政府加大電廠減煤的政策力道使得飛灰供給不足，加上運輸成本因人力上升等因素，均將使得報價未來仍有上漲空間。

國產表示，過往幾年擇優出貨下，出貨均量維持在 650 萬立方米上下，但預計明年在平均單價 (ASP) 成長下，量將同步成長，不只營收攀升，毛利率也會是第三季歷史新高的 18% 起跳，獲利將進一步攀升。

而外界關注的南港廠都更計畫，去年底獲得北市府核定，由於搭上「東區門戶計畫」的熱潮，最快明年 2 月第二次會議有機會獲得核定，目標 3 月送件申請建照，農曆年後也會開始遷廠。

國產南港廠的潛在開發利益百億元起跳，以工期大約 4-5 年計算，最快 2025 年開始可為公司帶進業外貢獻。