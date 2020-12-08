〈美股盤後〉特斯拉台積電ADR續寫新高 費半那指齊刷歷史新高

週一 (7 日) 新一輪刺激措施尚缺乏進展，新冠疫情升溫消弭疫苗樂觀情緒，英特爾和價值股普遍走弱，道瓊自上週歷史新高回落跌近 150 點，但仍穩守 3 萬點大關。特斯拉、台積電 ADR 再創歷史新高，費半、那指齊刷歷史新高。

美國兩黨預計在未來幾天內將達成 9080 億美元新紓困協議，11 日美國聯邦政府臨時資金預算即將到期，雙方正商定一項權宜之計的支出法案，以保持政府資金運作並騰出更多時間消除歧見。

參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，預計參議院本週將延長一，因此政府不會在 12 月 11 日關閉。

地緣政治消息方面，美國財政部週一 (7 日) 正式宣布對 14 名中國官員實施制裁，試圖加大對北京政府的壓力。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 6731 萬例，死亡數突破 153 萬例，美國累計確診超過 1,479 萬例，累計死亡數超過 28.2 萬。

週一 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 148.47 點，或 0.49%，收 30,069.79 點。

標普 500 指數下跌 7.22 點，或 0.20%，收 3,691.90 點。

那斯達克指數上漲 55.71 點，或 0.45%，收 12,519.95 點。

費城半導體指數上漲 13.58 點，或 0.49%，收 2,806.61 點。

標普 11 板塊僅三大板塊收紅，分別是通訊服務、公用事業和資訊科技。能源、房地產和金融領跌。(圖片：FINVIZ)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.23%；臉書 (FB-US 上漲 2.10%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.14%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.033%。

道瓊 30 檔成分股以英特爾領跌。英特爾 (INTC-US) 下跌 3.43%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.70%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.34%；波音 (BA-US) 上漲 2.35%。

費半成分股多收紅。AMD (AMD-US) 上漲 0.03%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.36%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.25%；美光 (MU-US) 下跌 1.00%。

台股 ADR 僅日月光收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.56% 至每股 106.39 美元，續寫歷史新高；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.22%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.13%。

個股消息

外媒傳出蘋果計畫 2021 年初推出一系列 Mac 自研晶片，效能將超越英特爾最快晶片，受此消息影響，英特爾 (INTC-US) 股價聞聲跳水 3.43% 至每股 50.20 美元。

摩根大通近期一份報告表示，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 交貨日期延長，反映蘋果高價位新機目前供不應求的狀況，蘋果上漲 1.23%。

特斯拉 (TSLA-US) 噴漲逾 7%，收紅 641.76 美元，再度刷下歷史新高，市值衝破 6000 億美元里程碑。

Uber (UBER-US) 週一下跌 1.93%，該公司盤後宣布，考量成本與安全因素，將其自動駕駛部門出售給自駕車新創公司 Aurora，Uber 週一盤後股價下跌近 1%。

小鵬汽車 (XPEV-US) 下跌 2.11%，該公司週一宣布計畫發行 4000 萬股美國存託股份 (ADS)。

美國新冠死亡人數激增，美國食品藥品監督管理局 (FDA) 可能在本週批准輝瑞新疫苗，最早週五授予輝瑞緊急使用授權，輝瑞 (PFE-US) 週一上漲 2.26%。

華爾街分析

Beacon Policy Advisors 分析師 Ben Koltun 認為，在未來兩週內，美國兩黨有達成達成新一輪紓困協議的真正動力。

Ben Koltun 提到，但是要眾院長佩洛西、參議院多數黨領袖麥康奈爾達成共識，仍存在艱鉅的工作，包括解決州 / 地方政府資金援助以及企業責任保護等。

高盛股票部門策略師週一表示，短期內，股市小幅回檔風險上升，因為疫情可能導致平倉，儘管美國很快就會批准疫苗，但美國提升防疫限制或封鎖可能會減緩短期經濟成長的力道。