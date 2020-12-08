蘋果最快明春超車 英特爾股價跳水

週一 (7 日) 蘋果計畫 2021 年初推出一系列 Mac 自研晶片，2021 年初推出一系列 Mac 自研晶片，功能將超越英特爾最快晶片，受此消息影響，英特爾股價聞聲跳水。

蘋果 11 月甫推首款採用 Arm 架構設計的 M1 晶片後，該公司計畫 2021 年初推出一系列 Mac 自研晶片，積極展現其想要超越英特爾 (Intel) 的龐大野心。

蘋果還為旗下高階 PC 開發 64 核、128 核 GPU，預告 AMD 的 GPU 未來也將被棄用。

分析師認為，英特爾總營收中有 10% 來自供應蘋果 Mac 晶片，但如果蘋果能夠製造更好的自家晶片，則英特爾業務可能受到威脅。

蘋果與英特爾「慢速分手」當中，預計分手期長達 2 年，Linley Group 分析師 Linley Gwennap 稱，除了失去一個相當大的客戶外，英特爾 PC 業務近期不會面臨太大威脅，不過，這並不意味著這對英特爾來說是件容易的事。

英特爾今年第三季營收是過去五季中最低的，也比去年同期下降 4%，今年第四季銷售額預計將較上季下降約 10 億美元。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 暫跌逾 4%，AMD (AMD-US) 暫跌逾 0.5%。

英特爾自一月觸及 2020 年高點以來，該公司股價已下跌約 27%，儘管科技股表現往往優於大盤，但英特爾卻錯失良機，反觀競爭對手 Nvidia (NVDA-US) 和 AMD (AMD-US) 今年股價成長一倍以上。