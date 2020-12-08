蘋果最快明春超車 英特爾股價跳水
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週一 (7 日) 蘋果計畫 2021 年初推出一系列 Mac 自研晶片，2021 年初推出一系列 Mac 自研晶片，功能將超越英特爾最快晶片，受此消息影響，英特爾股價聞聲跳水。
蘋果 11 月甫推首款採用 Arm 架構設計的 M1 晶片後，該公司計畫 2021 年初推出一系列 Mac 自研晶片，積極展現其想要超越英特爾 (Intel) 的龐大野心。
蘋果還為旗下高階 PC 開發 64 核、128 核 GPU，預告 AMD 的 GPU 未來也將被棄用。
分析師認為，英特爾總營收中有 10% 來自供應蘋果 Mac 晶片，但如果蘋果能夠製造更好的自家晶片，則英特爾業務可能受到威脅。
蘋果與英特爾「慢速分手」當中，預計分手期長達 2 年，Linley Group 分析師 Linley Gwennap 稱，除了失去一個相當大的客戶外，英特爾 PC 業務近期不會面臨太大威脅，不過，這並不意味著這對英特爾來說是件容易的事。
英特爾今年第三季營收是過去五季中最低的，也比去年同期下降 4%，今年第四季銷售額預計將較上季下降約 10 億美元。
截稿前，英特爾 (INTC-US) 暫跌逾 4%，AMD (AMD-US) 暫跌逾 0.5%。
英特爾自一月觸及 2020 年高點以來，該公司股價已下跌約 27%，儘管科技股表現往往優於大盤，但英特爾卻錯失良機，反觀競爭對手 Nvidia (NVDA-US) 和 AMD (AMD-US) 今年股價成長一倍以上。