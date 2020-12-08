股民哀號！Robinhood等美劵商平台失靈故障

上週五美股五大股指飆升至歷史新高之後，週一 (7 日) 美國數家券商線上交易平台傳出故障災情，用戶一度無法交易。

全球擁有 1000 萬用戶的股票交易軟體 Robinhood 週一開盤後服務中斷，許多用戶無法交易，紛紛湧入 Robinhood 推特投訴。

一名用戶推文寫道：「我打賭你們不會賠償今天早上我損失的錢，因為你們花了將近 30 分鐘來修，因為我無法賣出！！」另一名用戶抱怨：「我無法平倉！今天早上我已損失 200 美元了。」

Robinhood 回應，歷經數小時處理，但是其所有系統現在可正常運行，若還有問題，請重新整理頁面。

IB 盈透證券 (InteractiveBrokers) 表示，其數據儲存系統出現嚴重故障，導致用戶無法交易，該公司已經請供應商進行分析和回收，目前大部分服務已經恢復，其餘服務預計將迅速恢復。

一名盈透證券用戶透露，無法平倉的情況就是一場惡夢，這就像坐在一輛沒有刹車的汽車裡。

盈透證券回應，這給我們的客戶造成了混亂，我們誠摯表達歉意。

喬治城大學金融學教授 James Angel 表示，很顯然，這對任何服務中斷對券商公司都是一大打擊，因為客戶依賴於他們進入市場的機會，而且交易時間越敏感，平台中斷帶來的風險就越大。