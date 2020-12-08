日本10月消費支出年增1.9% 相隔13個月後轉增

日本總務省週二 (8 日) 公布 2020 年 10 月份的最新家計調查。當月日本兩人以上家庭的消費支出平均每戶達 28 萬 3508 日圓，去除物價變動影響後的實質消費支出報年增 1.9%，相隔 13 個月終於反彈。

日本在 2019 年 10 月的時候調升消費稅，在經過 13 個月時間後，持續滑落的消費也終於回彈。日本總務省官員表示，在 11 月之後，過去於消費稅增稅後所觀察到的消費滑落，在統計上也出現回溫現象。

不過 10 月份 1.9% 年增率，卻低於《Nikkei QUICK》所整理出的市場預測中數、年增 2.4%。另外在經過季節調整後，則是較前月增加 2.1%。

從詳細內容來看，去年因消費稅調漲而銷量下滑的家電產品明顯回溫，電冰箱銷量約為去年 2 倍、微波爐約為去年 5 倍。

此外，日用品的面紙、衣物洗劑也分別出現 24.6% 及 42.1% 的增幅。口罩等保健用消耗品，也因為疫情銷售暢旺，成長 2 倍以上。住宿花費也因為日本政府推動「Go To Travel」旅遊振興政策而增加 31.8%。

除了上述提到的消費稅調漲因素之外，由於受到疫情影響的日本社會經濟活動放寬防疫限制，消費水準也終於在歷經 13 個月後出現成長。然而，總務省官員也提到，由於肺炎疫情持續，後續發展仍需觀察。

受薪家庭的平均每戶消費支出報 31 萬 2334 日圓。實質增加 2.8%，也在相隔 13 個月後出現增長。

10 月份的消費動向指數 (CTI) 實質報 93.6，年增 3.1%。推算整體家庭消費支出總額的總消費動向指數報 96.0，月增 1.1%、年減 1.9%。