日本第三季GDP年率上修至22.9% 1968年以來最大增幅

日本內閣府週二 (8 日) 公布 2020 年第三季 GDP 的修正數據，去除物價變動的實質 GDP 折合年率成長 22.9%，較原先公布的初值上修，出現 1968 年第四季以來的最大成長幅度。

第三季 GDP 較前一季增加 5.3%，換算年率則成長 22.9%，而內閣府原先公布初值為季增 5.0%、年率 21.4%。

由於基準修正的緣故，從 2020 年第三季的修正值開始，往年的參考基準從原本的 2011 年更改為 2015 年。這也反映在法人企業統計等最新的統計數據上。

最貼近實際生活感受的名目 GDP 報季增 5.5%(初值報季增 5.2%)、換算年率攀升 23.9% (初值年增 22.7% )。

從實質 GDP 的需求項目來看，個人消費季增 5.1%(初值報季增 4.7%)、住宅投資季減 5.8%(初值報季減 7.9%)、設備投資報季減 2.4%(初值報季減 3.4%)、公共投資報季增 0.5%(初值報季增 0.4%)。民間庫存的貢獻度 - 0.2%(初值報 - 0.2%)。

另外在對於實質 GDP 增減的貢獻度來看，內需報 2.6%(初值為 2.1%)、出口扣除進口後的外需報 2.7%(初值為 2.9%)。

顯示綜合物價動向的 GDP 平減指數年增 1.2%(初值為 1.1%)。