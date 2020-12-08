晶圓雙雄絕地反攻 台股翻紅漲103點收14360點續締新猷

美股周一互有漲跌，台股今 (8) 日早盤陷低檔震盪，不過，隨著晶圓雙雄回穩，台積電續寫新天價，電子、傳產強勢撐盤，中小型股也表現活躍，指數一路走高，終場上漲 103.8 點或 0.73%，收在 14360.4 點，再度改寫歷史新高，成交值略縮至 2797.19 億元。

台積電 ADR 周一持續大漲創新高，但現貨今日早盤開低，不過，買盤承接力道相當強勁，終場漲近 2%，收在 524 元，改寫新天價，市值也逼近 13.6 兆元。聯電同樣上沖下洗，盤中翻紅一度衝上 51.7 元，高低震盪達 3.15 元，終場漲 1.8%，收在 50.9 元。

其他權值股互有漲跌，電子族群仍為多頭焦點，聯發科股價回神，勁揚 3.7%；世界先進攻上漲停板 125.5 元；大立光、矽力 - KY、聯詠、華碩、智邦等均強勢上漲；不過，金融族群遭到空軍狙擊，包括中信金、兆豐金、合庫金、華南金等皆下跌逾 1%。面板股今日走勢不同調，友達持續遭調節，下跌逾 2%，群創、彩晶則在盤面上表現。

被動元件廠國巨 11 月營收年增 117%，創 26 個月新高，獲得外資力挺，今日股價漲 1.7%，立隆電、興勤、華新科、奇力新也表現不俗。砷化鎵 PA 三雄營運回溫，吸引買盤卡位，全新大漲逾半根停板，宏捷科、穩懋漲逾 1%。中小型板卡廠撼訊、青雲再度亮燈漲停，承啟、映泰同樣表現亮眼。

傳出中國水運局放手，美國航線 1 月起每大箱運價將調漲 1000 美元，帶動貨櫃航運股爆量大漲，其中長榮強勢攻上漲停，鎖在 26.65 元，創 9 年半新高；陽明也強彈逾 9%。散裝航運同步走強，其中，新興、中航亮燈漲停，四維航及台航上漲逾 5%，買氣強強滾。