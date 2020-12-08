全台無薪假驟降近5成 寶成逾3000員工提前取消

勞動部今 (8) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，截至 7 日止，實施人數降至 6067 人，單周驟降 5261 人，減幅達 46.4%，主要因製鞋龍頭寶成 (9904-TW) 逾 3000 名員工提前取消無薪假，營運回歸正常，整體無薪假狀況明顯趨緩。

全台無薪假實施人數跌破萬人，以往被稱為重災區的製造業，本期實施無薪假人數已降至 2846 人。以四大工業來看，金屬機電仍占近半數，達 1344 人，單周減 760 人；化學工業受惠國際油價回升，無薪假人數改善最多，下滑至 632 人，單周驟降 3178 人；資訊電子及民生工業均為 430 多人。

值得注意的是，以縣市來看，彰化縣從上周的 3135 人降至 143 人，一口氣減少近 3000 人，減幅居全台各縣市之冠，主要因寶成集團營收逐月回升，人力調整計畫暫告一段落，原計畫實施至年底的無薪假措施，提前至 12 月取消，寶成及其關係企業逾 3000 名員工回復正常上班，主要為製造業與批發零售業。

根據統計，批發及零售業、運輸及倉儲業景氣逐步回溫，本期無薪假分別降至 1215 人、1158 人，單周減少 575 人、86 人。

儘管整體無薪假情況已明顯改善，不過，以旅行社為主的支援服務業目前則有 63 家、383 人實施，較上周增加 14 家，人數減 146 人，後續營運狀況仍要持續關注。