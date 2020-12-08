【日盛投顧】指數沿5日線走高

◆盤勢分析

1. 美股道瓊指數回檔，四大漲數漲跌互見，亞股普遍拉回整理，台股加權指數周二在亞股市場中，唯一獨強，指數沿著 5 日線持續走高，但成交量較前一交易日量縮；OTC 指數漲幅比集中市場大。盤面資金聚焦晶圓代工、設備、CIS、航運及部分 IC 設計相關個股，終場指數上漲 103.8 點，漲幅 0.73%，收在 14,360.40 點，成交金額為 2,813.88 億元。三大法人合計買超 58.55 億元：外資買超 42.46 億元、投信買超 25.03 億元、自營商賣超 8.95 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

(2)、均線：下檔支撐為 14,100 點附近，上檔壓力為 14,500 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 在 80 以上超買區，短線過熱且均線乖離大。

3. 櫃買指數上漲 0.88%，收在 181.22 點。短線支撐為 177 點附近，壓力為 185 點附近。

4. 台股選股方向可留意網通、矽晶圓、TWS、PA、造紙、鋼鐵。

類股及個股輪動走強

1. 晶圓代工：隨著 5G 智慧手機對電源管理晶片需求倍數增長，加上面板驅動 IC 與感測器等需求強勁，8 吋晶圓代工產能吃緊，8 吋晶圓代工漲價效應持續擴大，晶圓三雄股價輪流走強，繼 2330 台積電及 2303 聯電接連創高後，5347 世界周二強攻漲停，股價再創新高。

2. 設備：隨著 2330 台積電在南科興建 3 奈米先進製程晶圓廠，在竹科還有 2 奈米製程的新廠投資案，以及赴美設廠，對於相關設備供應鏈廠無疑是最大的耶誕節大禮，3131 弘塑帶量攻上漲停股價再創新高，也帶動相關設備廠 3680 家登、6196 帆宣、3583 辛耘等股價均連袂上漲。

3. 航運：全球貨櫃輪市況佳，國際航運報價持續飆漲，航運相關公司第三季起整體獲利大幅成長，龍頭股 2603 長榮股價周二攻上漲停，股價再創波段新高，2615 萬海第三季獲利創近 22 季以來新高，周二股價長紅大漲。

4. 操作建議：台股周二在亞股紛紛回檔之際獨自走強，指數再創新高，不過外資在期貨多單持續減碼，短線上我們認為在未跌破 5 日線前，指數仍有機會再走高，個股輪動速度會加劇，投資人在操作上切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、矽晶圓、TWS、PA、造紙、鋼鐵等。