利多助攻 2021持續看好股票型基金

儘管全球染疫人次持續攀高，不過受到疫苗研發陸續傳捷報的激勵，加上美國大選的不確定性消弭，全球股市 11 月同步走揚，多國指數創下歷史新高。「鉅亨買基金」表示，疫苗研發進展使疫情衝擊消退，加上各國紛紛推出財政刺激政策，將顯著提高明年全球需求與經濟成長，而前任聯準會主席葉倫有望成為美國新任財政部長，也有助財政政策的推行。展望 2021 年，在各項利多助攻下，持續看好股市表現，股票型基金仍為主要的佈局焦點。

根據晨星截至今年 11 月底的數據統計，在各類型基金當中名列第一且各天期都保持正報酬表現的基金中，仍以股票型基金為翹楚，其中，被列為拜登概念股的乾淨能源相關產業基金表現更加突出。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，牽動今年投資市場的美國選舉及疫情兩大議題都順利在 11 月有了進展，尤其是疫苗研發有成，有望在明年上半年進入量產，在經濟復甦預期下，原本受到疫情而壓抑的產業將有表現的機會。

張榮仁指出，2020 年表現最佳的股票大都屬於抗疫有成，業績非但沒有受到疫情影響，反而還受益於封鎖而有所成長的產業。但隨著疫苗陸續研發成功，2021 年將轉換成生活恢復正常的題材，先前受影響而大跌的資產都有機會領漲。以輝瑞疫苗傳出好消息的 11 月 9 日為分水嶺，2019 年底至今年 11 月 6 日，科技類股上漲 34.1%，飯店與賭場類股分別下跌 42.5% 與 30.3%；但從 11 月 6 日至今，科技類股上漲 1.5%，飯店與賭場類股分別大漲 23.2% 與 15.9%。除了特定類股外，小型股與價值股同樣開始跑贏先前贏家的大型股與成長股。

此外，另一項提振市場信心的關鍵是前任聯準會主席葉倫，將成為美國新任財政部長。張榮仁分析，從葉倫先前升息的經驗與研究，加上近日發言來看，葉倫同意且能夠深刻體會貨幣政策有其極限，也表態支持政府增加財政支出，以幫助美國經濟走出谷底，因此，市場對於新一輪紓困方案是否因此能更順利通過寄予厚望。

展望 2021 年，張榮仁認為，隨著疫苗順利開發，使經濟復甦前景更加明朗，而先前聯準會透過新的貨幣政策框架，將失業率的重要性提高，現在又迎來重視失業率的財政部長，明年美國勞動市場可望進一步復甦並推升需求，除了美國小型類股將直接受惠外，原物料與能源價格同樣也會走升，與兩者關聯度較高且今年表現較落後的拉丁美洲與俄羅斯股市則大有機會，建議投資人可善用「鉅亨買基金」的各項手續費優惠，為明年的資產配置提前佈署。

【鉅亨精選基金】

>> 法巴能源轉型股票基金 C (美元)

>> KBI 替代能源解決方案基金

>> 摩根士丹利美國增長基金 A