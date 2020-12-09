〈台股盤前〉美股黑翻紅 多頭有望持續領軍上攻

台股昨 (8) 日在權王台積電上漲創高加持下，終場大漲逾百點，收 14360 點，再寫歷史新高，隨著美股在新冠疫苗利多消息激勵下，四大指數收紅，台股後市可望站穩萬四，多頭持續領軍上攻。

美股在輝瑞新冠疫苗開始接種，且被美國 FDA 證實有效，四大指數黑翻紅，道瓊上漲逾百點、收漲 0.35%；標普突破 3700 點關卡，漲幅 0.29%；那指、費半分別也有 0.5%、0.34%% 漲幅。

市場消息方面，中央銀行突襲強化房貸信用管制，行庫主管表示，央行主要是限縮建商土建融額度，遏止建商養地炒作，研判這次不動產信用管制應該對建商與部分民營銀行影響較大，預期央行這次出手，可望降低過去不動產放款惡性競爭。

聯發科參與 IEEE 全球通訊會議，針對競爭對手啟動價格戰，執行長蔡力行指出，市場競爭一直存在，聯發科將持續布局高階至中低階產品，旗艦級晶片最快農曆年前問世，並看好 2023 年 5G 手機滲透率達 6 成。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) ADR 周一大漲 2.6%，達 106.39 美元，再創新高，市值攀升至 5517 億美元，超越波克夏，成為全球市值第十。

法人表示，台股目前資金熱潮不退，台幣走升態勢不止，在萬四支撐不破下，仍屬多頭排列、有望緩步上漲格局，短線維持震盪偏多看待。