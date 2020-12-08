慧洋董座：12月表現好將走出谷底 明年可望優於今年

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (8) 日召開法說會，慧洋董事長藍俊昇表示，12 月表現相對好，但恐難回到獲利，不過，隨著全球景氣復甦，在今年辛苦一年後，明年將走出谷底，表現可望優於今年。

藍俊昇說明，疫情使今年新造船訂單較往年減少約 50%，同時，船舶拆解量明顯增加，預估供過於求狀況將趨緩，接下來運價可望穩定走揚。

慧洋指出，將重新調整合約策略，除降低與指數連動船的比重，目前新簽或換約均以一年期左右短約為主，待全球市況回穩，再調整為長約策略。

慧洋直言，由於疫情影響今年全年船隊租金換約，預期全年降幅 3.5%，不過明年隨著景氣復甦，可望上漲 4.75%。

慧洋今年共交付 8 艘新船，其中包含 Panamax 2 艘、Supramax 4 艘、Handy 2 艘，平均毛利率近 40%，總船隊數 136 艘，平均船齡 7 年，預計明年再交付 6 艘新船，預估平均毛利率可達 40% 之上。

藍俊昇認為，散裝航運業秩序將回到正常水準，由於慧洋擁有國內最龐大的節能船隊，有信心在市場上取得更高的租金。

對於近期雖因中國限制澳洲煤礦輸入而導致短期運價波動，慧洋說明，實質上第四季北美穀物運輸需求仍強勁，而中國限制澳洲煤礦輸入已傳出將鬆綁，對整體散裝市況影響應有限。