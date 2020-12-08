中化生三大產品放量出貨 營收拚逐年成長

原料藥廠中化生 (1762-TW) 旗下三大產品布局進入收割期，魚油原料藥明年訂單量年增數倍、乳癌原料藥明年出貨量增加逾 10 公斤，以及抗真菌發酵產線完成製程放大，看好未來兩年營收將逐年成長。

中化生今日也公布 11 月營收 1.72 億元，月減 28.62%、年增 95.68%；前 11 月營收 13.97 億元，年增 32.9%。

中化生魚油原料藥 EPA，在客戶與原廠專利官司勝訴後，自今年 9 月開始放量出貨，原預期年底前將出貨 52 噸，但因出貨不及，估全年約出貨 26 噸，其中第 4 季約出貨 21 噸，仍較上半年成長逾 4 倍。

中化生表示，目前已掌握客戶明年訂單約 80 噸，拚全年上看百噸，因應客戶擴大下單、產能達滿載，投資超過 1 億元擴建新廠，明年上半年總產能將從目前的 45 噸擴增至 100 噸、明年下半年攀升至 300 噸。

抗真菌免疫抑制劑 Tacrolimus，中化生去年接獲印度新客戶訂單，隨著客戶訂單量增加，投資約 5 億元擴充產品原料發酵產線，包括發酵槽與純化設備等，預計 2022 年 7 月投產，年產能將從今年的 110 公斤，提升至 260 公斤，提升 2 倍。

中化生客戶旗下產品 Everolimus，取得美國 FDA 抗乳癌藥 ANDA 藥證，包括 2.5、5、7.5mg 等三種劑型，今年前 3 季約出貨 10 公斤，隨著該產品原廠獨賣期已過，客戶本季拉貨強勁約 10 公斤，中化生估未來每年出貨量至少 20 公斤。