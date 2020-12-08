因應疫情 中華電取消今年大型尾牙 改各單位分散舉辦

中華電 (2412-TW) 今 (8) 日公告，由於進入冬季，大規模聚餐恐造成人潮長時間近距離接觸，容易引發接觸感染，考量員工健康下，取消今年尾牙，改由內部各單位分散舉辦。

董事長謝繼茂表示，謝謝同仁一年來打拼與辛勞，雖然尾牙餐會因防疫緣故，改為小規模舉辦，但公司感謝員工心意不變，尾牙獎項與相關福利不縮水，同仁也可加入線上抽獎直播。

中華電信表示，此次尾牙感恩餐會採分散舉辦的方式，並配合中央疫情指揮中心防疫最新措施，要求每梯次聚餐人數以 100 人為限，且隨時依最新的防疫指示機動調整。

中華電指出，過往最期待的尾牙抽獎，今年也改採替代性對策，以線上直播方式照常舉行，不僅福利不縮水，員工也可以不受地理與時間限制，一起同歡。

台灣大 (3045-TW) 日前也表示，考量國際新冠肺炎疫情仍嚴峻，且境外移入病例持續增加，為顧及同仁安全，台灣大哥大取消今年尾牙，公司內部業已擬妥替代方案。

台灣大母公司富邦集團日前也發出公告，將取消 2020 年富邦集團謝年會，改發放個人加菜金 2000 元，以及每人 2000 元的經費，並由子公司各單位以其他方式辦理餐敘。