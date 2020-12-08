歐元區第三季GDP終值下修至12.5% 略低於預期

根據歐盟統計局在週二 (8 日) 公布的數據顯示，歐元區第三季國內生產總值 (GDP) 終值下修至季增 12.5%，略低於市場預期的維持初值 12.6%，創下 1995 年有紀錄以來最大成長幅度。

數據顯示，在截至 9 月份的第三季中，歐元區經濟反彈較先前估計的略減。歐元區第三季 GDP 較第二季增長了 12.5%，略低於先前曾預估的增長 12.6%。反彈主要是由消費者支出激增和商業投資強勁成長所推動的，受惠於防疫封鎖放寬後商業活動重啟。

數據也顯示，歐元區第三季 GDP 較去年同期下跌了 4.3%，好於先前預期的下跌 4.4%，也好於上一季的下跌 14.7%。

法國、西班牙和義大利是本季表現最佳的歐元區國家，這三個國家 GDP 均錄得兩位數增長，部分原因是這些國家今年初在疫情的衝擊下遭受了更大的跌幅。

報告中也指出，在 8 月到 10 月間，該地區就業人數反彈了 1%，超出了市場預期的持續下跌，經濟學家原先預期第三季就業人數將減少 2.8%。不過，儘管出現反彈，歐元區就業和經濟活動仍低於疫情前水平，就業水平比去年低 2.3%，相當於減少了 360 萬就業人口。

包括法國和德國在內的大多數歐元區主要國家都宣布了大規模的薪資補貼計劃，幫助人們繼續就業，應對因疫情而導致的勞動力需求急劇下跌。