防疫封鎖影響 歐元區11月綜合PMI下跌

根據 IHS Markit 最新公布的數據顯示，歐元區 11 月的商業活動急劇萎縮，主因在於整體歐盟成員國政府皆採取了嚴格的防疫封鎖措施，以試圖遏制新一波新冠肺炎疫情。

數據顯示，歐元區 11 月綜合採購經理人指數 (PMI) 從 10 月份的 50.0 跌至 11 月的 45.3，低於成長與萎縮的榮枯分界線 50，但高於前值的 45.1。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示：「隨著各國政府加強防疫封鎖措施以應對疫情，歐元區經濟在 11 月再次陷入低迷，商業活動再次受到限制。」

數據也顯示，歐元區 11 月服務業 PMI 從 10 月的 46.9 跌至 41.7，連續第三個月低於榮枯分界線 50，也是自五月份第一波疫情席捲歐洲以來的最低水平，不過好於前值的 41.3。

由於許多非必要場所被迫關閉，商店關門，政府鼓勵民眾留在家中，整體服務業需求下滑。服務業新業務指數從 45.7 降至 40.6。

不過，受惠於疫苗進展佳，以及人們預期得到歐洲央行的額外支持，因此對來年的整體樂觀情緒有所改善，綜合未來產出指數從 56.5 躍升至 60.4。

Williamson 說道：「令人鼓舞的是，疫苗的進展激發了人們對 2021 年生活可以開始恢復正常的樂觀預期，人們對商業活動成長的期望有所提高。」

另外，根據一項調查顯示，歐元區在本季度的經濟將可能出現萎縮。不過，由於疫苗有望在近期內推出以及市場預期歐洲央行將擴大刺激措施，上調了歐元區明年經濟成長預期。