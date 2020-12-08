燿華11月營收16.55億元創今年新高 TWS軟硬結合板接單達明年上半年

蘋果供應鏈 PCB 廠燿華 (2367-TW) 擺脫今年第二季營運谷底， 7 月起因汽車板及軟硬結合板訂單湧現，營收回升，燿華 11 月營收達 16.55 億元，為今年新高，月增 12.46%，年減 11.73%，前 11 月營收 128.32 億元，年減 37.57%；其中手機軟硬結合板接單已達明年上半年。

燿華今年第二季產能利用率 5-6 成，第三季起雖然利用率提升，但產品出貨單價 (ASP) 下滑 ，造成第二季及第三營運虧損，目前估算第四季仍無法轉盈，但估虧損狀況將較第三季收歛。

燿華今年第二季稅後虧損 6.89 億元，第三季稅後虧損 4.17 億元，前三季稅後虧損 10.92 億元，每股虧損 1.76 元。

燿華車用、手機電源板及 TWS 無線藍芽耳機軟硬結合板等接單，其中對於手機軟硬結合板接單已達明年上半年，車用板接單也回升，明年將切入高階 NB 軟硬結合板。

燿華江蘇南通通州技術開發區設立的新廠，去年第四季完成設備進駐，目前已進入量產，未來中國 PCB 產能將全數由南通廠負責，而上海展華廠的動遷已完成土地過戶，將爭取所有款項今年底前一次入帳。