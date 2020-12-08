〈IEEE通訊大會〉鴻海大秀5G O-RAN設備 產品年底前完成全球認證

鴻海 (2317-TW) 今年首次參展 IEEE GLOBECOM，以「鴻海研發設計製造，連接世界每個角落」為主軸，展示開放式架構小基站 (O-RAN Small Cell)，以及端到端的 5G 小型基站設備與企業專網等軟硬體產品，相關產品將於年底完成全球專業認證申請。

鴻海強調，在 5G 基礎建設會持續掌握新機會，投入研發涵蓋 O-RAN 及零組件相關產品，如 O-RAN Small Cell 提供高速率 4T4R 天線傳輸、並符合 O-RAN 解決方案及高品質合規量產機制，協助 5G 網路設備供應商佈署室內 Small Cell 方案。

除了基礎建設領域，鴻海也在 5G 企業專網超前部署，為滿足產業客戶在不同垂直行業的通訊需求，鴻海從智慧工廠出發，將企業應用依不同特性分類在企業層、管理層、設備層等不同層級中。

其中，在設備層應用部分，將工業設備及感測器所產生具時效性大量資訊，透過場域中部署的５G 企業專網，支援公網與私網混構傳送至邊緣運算伺服器，形成時效內的閉回路控制，協助工廠端進行即時性任務。

此外，為專注於新世代通訊技術研發，鴻海研究院也公佈前瞻技術的核心研發計畫專案，旗下新世代通訊、資通安全、量子計算研究所，將分別著重在新晶片 (車用半導體的硬體安全機制)、新材料 (毫米波發射機所能應用的新材料)、新軟體 (以 Open-RAN 為基礎的軟體架構設計)、以及新算法 (將量子運算應用在 5G 基地台最佳存取策略的研究) 等與 5G 相關領域研究，透過擘劃未來 3 到 7 年發展藍圖，為 5G 產業發展提供更多助力。