德國法院下令停止伐林整地 特斯拉歐洲廠建設計畫恐受阻

德國地方行政法院週二 (8 日) 發布臨時禁令，要求特斯拉 (TSLA-US) 停止在柏林郊外的整地作業，特斯拉在歐洲的第一座超級工廠建設計畫恐因此受阻。

德國東部奧德河畔法蘭克福行政法院發言人表示，將與地方環境管理局和特斯拉進行磋商，並針對雙方呈交意見進行評估。

針對上述消息，特斯拉和德國地方環境管理局均拒絕評論。

特斯拉去年 11 月宣布，將赴德國布蘭登堡邦的格林海德 (Gruenheide) 打造第一個歐洲超級工廠，因應歐洲快速成長的電動車需求，目標在明年 7 月 1 日前正式啟用，並展開 Model Y 的生產作業。

待工廠落成後，這將成為特斯拉全球第 4 座超級工廠，前 3 座分別位於美國內華達州、紐約州以及中國上海。

德國工廠的建設作業雖然受到德國政治界、工會及產業團體歡迎，但也引發大批居民和環保團體不滿，擔心工廠建設恐對當地生態帶來不利影響。

德國自然保護聯盟 (NABU) 擔心，現階段正好是爬蟲類動物的冬眠時間，特斯拉的整地作業恐衝擊當地環境生態。當地居民則認為，特斯拉超級工廠的建設作業，尤其是一旦開始建造電池工廠，龐大的用水量除了可能導致缺水危機外，水資源汙染也是一大風險。

作為回應，特斯拉先前同意將用水量自 330 萬立方米減少到 140 萬立方米。