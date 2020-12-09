揮別疫情陰霾 投信點名三利多加持、美股漲勢可期

新冠肺炎疫情打亂全球資本市場，展望 2021 年，聯博投信股票投資策略師李長風表示，預期疫苗問市後，全球股市明年可望進入疫情後的主升段，建議投資人回歸基本面，尋找具成長潛能與反彈機會的投資題材，而美股在政策面、資金面與基本面的利多加持下，明年可望延續今年下半年的漲勢。

李長風表示，熊市結束後，通常先由股市評價面帶領股市漲幅，而進入主升段後，企業盈餘將成推升股市續航的關鍵，目前美國政策不確定性已趨緩，分裂政府的狀況，削弱原本市場預期企業加稅政策對企業獲利的影響幅度。

李長風認為，美國市場資金豐沛，選後資金可望回流風險性資產，支撐股市後市成長空間。投資人若想掌握景氣復甦的投資機會，可聚焦醫療保健、科技、消費等成長型產業。2

聯博投信表示，2019 年到 2022 年 S&P 500 指數各類股年複合增長率中，醫療保健、科技、通訊服務、非核心消費等成長型類股每股盈餘成長率超過 10%，而每股營收成長率超過 5%。

聯博投信指出，這些成長型產業在景氣擴張期，甚至進入景氣緩和期都能持續成長，維持中長期續航動能。

在科技類股方面，因應遠端辦公與社交距離等新生活型態，包含雲端公司、電子支付與影音串流平台等產業值得投資人關注。

而先前受到選舉風險壓抑的醫療保健類股，近期在疫苗研發利多帶動下出現反彈，再度重回投資人目光，李長風表示，疫苗研發是短期利多，建議投資人部屬後疫情時期的醫療保健產業投資機會，包含疫苗與治療方案、檢驗公司、照護設備、醫療科技、創新醫療設備等。

展望 2021 年，全球投資市場的投資機會與挑戰並存，在地緣政治風險、抗疫持久戰、美國財政政策不明等不確定因素將之下，市場仍有波動，投資人應以長期佈局的策略，掌握投資趨勢，長期配置高收益債券與美國股市，將有機會參與景氣復甦下的收益氣機與成長動能。