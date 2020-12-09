馬斯克證實搬到德州 新債王：我要待在加州 更努力賺錢

儘管特斯拉 SpaceX 和特斯拉超級工廠仍在加州主力運營，但週二 (8 日) 特斯拉 CEO 馬斯克證實，他已經搬家到德州，新債王對此回應，我沒打算跟他一樣搬家。

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克近期向友人透露，他將搬至德州奧斯汀 (Austin) 後，近期也悄悄將私人基金會搬到奧斯汀，種種舉動使總部搬遷至德州的傳言甚囂塵上。

特斯拉 CEO 馬斯克週二表示，加州過去有十多家汽車廠，加州曾經是航空航太製造業的中心，特斯拉和 SpaceX 顯然在加州帶來大量業務，事實上，值得注意的是，特斯拉是最後一家仍在加州生產汽車的公司，SpaceX 是最後一家仍在加州大規模製造的航空公司，我的公司是最後在加州剩下的兩家，這一點非常重要。

儘管特斯拉 SpaceX 和特斯拉超級工廠仍在加州主力運營，馬斯克週二證實表示：「就我個人而言，是的，我已經搬到了德州。」

馬斯克搬家成為加州矽谷大規模科技人才外流的故事篇章之一，馬斯克目前為全球第二大富豪，僅此於亞馬遜的創辦人貝佐斯，搬家到德州能讓馬斯克節省數十億美元的個人稅收。

就美國稅收來說，加州個人所得稅課徵最高 13.3%，州企業所得稅介於 6.65% 至 8.84% 之間。但德州免除個人所得稅和州公司所得稅，這讓許多美國企業 CEO、高層和風險投資家都搬到了德州。

新債王之稱的岡拉克週二表示，我沒有打算搬離加州 (圖片：AFP)

雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人、有新債王之稱的岡拉克週二表示，我沒有打算搬離加州，如果加州有意上調個人所得稅，我會更加努力 (賺錢)。

由於不滿加州政府防疫政策與該公司產能計畫出現衝突，馬斯克今年和加州的關係出現惡化。

馬斯克抨擊，如果一支球隊贏得冠軍的時間太久了，他們的確會變得有些沾沾自喜，有點有資格，那麼他們就不再贏得冠軍。馬斯克於一場峰會上表示，加州贏得勝利的時間太久了。

特斯拉加州超級工廠 (圖片：AFP)

德州第二矽谷已逐漸成形，和碩近期表示，已規劃配合電動車客戶 (特斯拉) 赴美國德州設廠，台塑今年德州三廠擴建計畫已陸續完工投廠。

特斯拉週二再度啟動再度啟動 50 億美元融資計劃，以改善其資產負債表，特斯拉 (TSLA-US) 收紅 1.27% 至每股 649.88 美元，再度刷下歷史新高。