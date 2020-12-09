〈美股盤後〉美股續創輝煌 標普首度突破3700點

週二 (8 日) 輝瑞新冠疫苗開始於英國接種，美國食品藥物管理局 (FDA) 亦證實該疫苗有效等利多消息，美股四大指數自早盤黑翻紅，能源股領漲，特斯拉續創新高，標普、那指和費半刷歷史新高，標普首度站上 3700 點大關。

美國國會議員接近年終休假，但新一輪紓困案持續卡關，共和黨參議院領袖麥康奈爾建議折衷版的方案，即共和黨放棄企業責任保護要求，民主黨也相應放棄對州 / 地方政府資金堅持，但參院少數黨領袖舒默立刻予以否決。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 6791 萬例，死亡數突破 155 萬例。

截至週二短短四天，美國已新增 100 萬例確診，美國累計確診超過 1,501 萬例，累計死亡數超過 28.4 萬。

華盛頓大學醫學院「健康指標和評估研究所」(IHME) 預測，最壞情況美國可能在在 1 月 20 日左右達到高峰，倘若各州重啟防疫命令，預估可減少至約 44.8 萬人染疫。

週二 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 104.09 點，或 0.35%，收 30,173.88 點。

標普 500 指數上漲 10.64 點，或 0.29%，收 3,702.60 點。

那斯達克指數上漲 62.83 點，或 0.50%，收 12,582.77 點。

費城半導體指數上漲 9.66 點，或 0.34%，收 2,816.27 點。

(圖片：AFP)

標普 11 板塊有 6 大板塊收紅，能源、醫療保健和材料板塊領漲，房地產、公用事業等防禦性類股領跌。(圖片：FINVIZ)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.51%；臉書 (FB-US) 下跌 0.76%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.61%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.80%。

道瓊 30 檔成分股多齊揚。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 0.35%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.73%；3M (MMM-US) 上漲 1.39%；安進 (AMGN-US) 上漲 0.99%。

費半成分股收高。AMD (AMD-US) 下跌 1.22%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.98%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.89%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.49%；美光 (MU-US) 上漲 0.80%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.70% 至每股 105.64 美元，自昨日歷史新高滑落。日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.18%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.10%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.10%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 1.27% 至每股 649.88 美元，再度刷下歷史新高。特斯拉週二再度啟動再度啟動 50 億美元融資計劃，以改善其資產負債表及一般企業用途，CEO 馬斯克週二尾盤證實，他已搬家到德州。

特斯拉 CEO 馬斯克週二尾盤證實，他已搬家到德州 。(圖片：AFP)

英國成為全球第一個批准輝瑞 / BioNTech 新冠疫苗大規模使用的國家，英國 90 歲老嫗 Margaret Keenan 成為首位接種輝瑞疫苗的人，美國食品藥物管理局 (FDA) 稱該疫苗數據符合緊急使用授權 (EUA) 成功標準，即將開出綠燈放行。輝瑞 (PFE-US) 上漲 3.20%。

聯邦快遞上漲 1.60% 至每股 301.45 美元。瑞銀將聯邦快遞 (FDX--US) 目標價從 320 美元升至 380 美元，創下華爾街新高點，預計該公司在 12 月 17 日市場收盤後發布第二季財報將優於預期。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.51%。官網週二突襲上架新品 AirPods Max 耳罩式耳機，提供果迷不同以往的聆聽體驗，令人驚訝的是新品售價高達台幣 18,490 元，比蘋果的入門級 iPhone、iPad 和 Watch 型號還要貴。

全球第二大國防公司雷神技術公司 (RTX-US) 董事會批准了一項 50 億美元庫藏股計劃，該公司股價上漲 1.97%。

安森美半導體 (ON-US) 上漲 2.67%。該公司宣布，Hassane El-Khoury 為公司的新總裁兼首席執行長。Hassane El-Khoury 加入安森美前，他曾在賽普拉斯半導體擔任總裁兼首席執行官和董事會成員。

經濟數據

美國 11 月 NFIB 小型企業信心報 101.4，預期 102.5，前值 104

美國 11 月 NFIB 小型企業信心歷年走勢圖 (圖：Investing.com)

華爾街分析

Cherry Lane Investments 合夥人 Rick Meckler 表示，當人們身處病毒而產生大量近期負面消息，同時疫苗而存在許多未來利多消息，市場無疑陷入這場多空拉鋸戰。

Rick Meckler 稱：「我們處於一個平衡點，對於 2021 年看待市場走向，樂觀主義者和悲觀主義者一樣多。」

分析師現在預計，投資者的注意力未來將從疫苗批准逐漸轉移到其全球分銷。

Rick Meckler 研判：「我不知道投資者是否意識到這一過程將花費多長時間, 目前，市場預測年年中將有一個良好的分銷系統。」

高盛表示，得益於服務業的彈性，經濟成長將優於預期，預計 2021 年的 GDP 將增長 5.3%，而 2020 年的 GDP 下降約 3.5%。

標普美國首席經濟學家 Beth Ann Bovino 稱，美國正處於另一個經濟衰退邊緣的時候，若無新一輪紓困法案，美國經濟在 2020 年最後一季可能會萎縮 2.3%。